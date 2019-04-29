«Черные лесорубы» из Тверской области проведут в тюрьме полтора года

СЕГОДНЯ 17:28 2019-04-29T17:28:34+03:00

Изменить размер текста: A A

Суд установил, что двое местных жителей в сентябре 2018 года вырубили ели в Староторопском участковом лесничестве Западнодвинского отдела лесного хозяйства Тверской области.

Ущерб от незаконной заготовки леса составил для региона 275 тыс. рублей.

Приговором суда назначено наказание каждому в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

В счет возмещения ущерба на их имущество наложен арест.

ИСТОЧНИК KP.RU