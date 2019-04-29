2019-04-29T17:28:34+03:00
Происшествия

«Черные лесорубы» из Тверской области проведут в тюрьме полтора года

Такое решение принял Западнодвинский районный суд
Ольга ТРОФИМОВА
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"Черные лесорубы" из Тверской области получили реальные сроки"Черные лесорубы" из Тверской области получили реальные срокиФото: Яна ЛИСИНА
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Суд установил, что двое местных жителей в сентябре 2018 года вырубили ели в Староторопском участковом лесничестве Западнодвинского отдела лесного хозяйства Тверской области.

Ущерб от незаконной заготовки леса составил для региона 275 тыс. рублей.

Приговором суда назначено наказание каждому в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

В счет возмещения ущерба на их имущество наложен арест.

ИСТОЧНИК KP.RU

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