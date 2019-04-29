«Черные лесорубы» из Тверской области проведут в тюрьме полтора года
Такое решение принял Западнодвинский районный суд
"Черные лесорубы" из Тверской области получили реальные срокиФото: Яна ЛИСИНА
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Суд установил, что двое местных жителей в сентябре 2018 года вырубили ели в Староторопском участковом лесничестве Западнодвинского отдела лесного хозяйства Тверской области.
Ущерб от незаконной заготовки леса составил для региона 275 тыс. рублей.
Приговором суда назначено наказание каждому в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
В счет возмещения ущерба на их имущество наложен арест.
ИСТОЧНИК KP.RU