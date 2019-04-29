2019-04-29T16:13:07+03:00
Общество

Уступать дорогу машинам скорой помощи научат автомобилистов Твери

Тверские госавтоинспекторы совместно со станцией скорой медицинской помощи организуют профилактическое мероприятие «Уступи дорогу спецтранспорту»
Виктория ТУШКОВА
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За 2018 год произошло несколько ДТП с участием автомобилей Тверской станции скорой медицинской помощиЗа 2018 год произошло несколько ДТП с участием автомобилей Тверской станции скорой медицинской помощиФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Завтра, 30 апреля, сотрудники полиции будут фиксировать на видео нарушения правил дорожного движения автомобилистами, не уступающими дорогу "скорой" с включёнными проблесковыми маячками или сиреной (сирена включается в случае необходимости автомобилю скорой помощи отступить от правил дорожного движения).

Подобные профилактические мероприятия проводились на территории Тверской области дважды. Они ставят целью научить всех автомобилистов уступать дорогу автомобилю "скорой", ведь от скорости его передвижения по городу может напрямую зависеть спасение жизни и здоровья человека.

По данными министерства здравоохранения Тверской области за 2018 год произошло несколько ДТП с участием автомобилей Тверской станции скорой медицинской помощи, когда водители не уступали "скорым" с проблесковыми маячками и звуковыми сиренами дорогу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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