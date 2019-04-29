Реконструкторы вновь развернут под Тверью средневековые шатры
Фестиваль «Тверская застава» пройдет на берегу Волги
Фестиваль «Тверская застава» пройдет на берегу ВолгиФото: Игорь ДОКУЧАЕВ
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IX историко-реконструкторский фестиваль «Тверская застава» пройдет 10-11 мая на берегу Волги в районе посёлка Власьево.
Гости мероприятия смогут увидеть турнир по историческому средневековому бою в доспехах на стальном оружии, состязания опытных фехтовальщиков, бугуртные командные бои.
Принять участие в средневековых церемониях, потанцевать и услышать повествования о рыцарях, витязях и богатырях, поиграть в настольные игры и квесты, пострелять из лука.
Для детей будет работать средневековая детская площадка с качелями, весёлыми скоморохами, подвижными играми.
Вход на фестиваль свободный.
ИСТОЧНИК KP.RU