Реконструкторы вновь развернут под Тверью средневековые шатры

СЕГОДНЯ 17:49 2019-04-29T17:49:51+03:00

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IX историко-реконструкторский фестиваль «Тверская застава» пройдет 10-11 мая на берегу Волги в районе посёлка Власьево.

Гости мероприятия смогут увидеть турнир по историческому средневековому бою в доспехах на стальном оружии, состязания опытных фехтовальщиков, бугуртные командные бои.

Принять участие в средневековых церемониях, потанцевать и услышать повествования о рыцарях, витязях и богатырях, поиграть в настольные игры и квесты, пострелять из лука.

Для детей будет работать средневековая детская площадка с качелями, весёлыми скоморохами, подвижными играми.

Вход на фестиваль свободный.

ИСТОЧНИК KP.RU