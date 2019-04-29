2019-04-29T17:49:51+03:00
Звезды

Реконструкторы вновь развернут под Тверью средневековые шатры

Фестиваль «Тверская застава» пройдет на берегу Волги
Ольга ТРОФИМОВА
Поделиться:
Фестиваль «Тверская застава» пройдет на берегу ВолгиФестиваль «Тверская застава» пройдет на берегу ВолгиФото: Игорь ДОКУЧАЕВ
Изменить размер текста:

IX историко-реконструкторский фестиваль «Тверская застава» пройдет 10-11 мая на берегу Волги в районе посёлка Власьево.

Гости мероприятия смогут увидеть турнир по историческому средневековому бою в доспехах на стальном оружии, состязания опытных фехтовальщиков, бугуртные командные бои.

Принять участие в средневековых церемониях, потанцевать и услышать повествования о рыцарях, витязях и богатырях, поиграть в настольные игры и квесты, пострелять из лука.

Для детей будет работать средневековая детская площадка с качелями, весёлыми скоморохами, подвижными играми.

Вход на фестиваль свободный.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Пенсионерку освободили из тюрьмы в Тверской области за хорошее поведение
Велосипедиста, который шел пешком, сбили в Тверской области
За кражу автомобиля в Тверском регионе осудили жителя соседней области
«Черные лесорубы» из Тверской области проведут в тюрьме полтора года
Тверская область шестая с конца в рейтинге регионов по демографическому положению
Фальшивыми больничными продлевают себе праздничные дни жители Тверской области
Жителя Тверской области подозревают в краже кошелька
За неделю в Тверской области клещи покусали 25 детей
Уступать дорогу машинам скорой помощи научат автомобилистов Твери
Москвич ремонтировал суда в водоохранной зоне Иваньковского водохранилища в Тверской области
В Тверской области продолжаются работы по обустройству Ржевского мемориала Советскому солдату
У жительницы Тверской области украли телефон с прилавка магазина
В Тверской области найден пропавший несовершеннолетний мальчик
Юные хоккеисты поборются в Твери за «Кубок Ильи Ковальчука – 2019»
Пасхальные богослужения в Твери и области прошли торжественно и спокойно
Мальчик ушел от бабушки и пропал в Тверской области
Двух девушек сбили на обочине дороги в Кашинском районе Тверской области
Велосипедистка попала под колеса паркетника в Тверской области