Москвич ремонтировал суда в водоохранной зоне Иваньковского водохранилища в Тверской области

СЕГОДНЯ 15:13 2019-04-29T15:13:51+03:00

Жители не могут подойти к воде Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

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С жалобой в Конаковскую межрайонную прокуратуру обратились члены СНТ «Мошковец». Дачники пожаловались, что не могут подойти к воде из-за постройки эллинга (помещение на берегу для ремонта судов - ред.) другим дачником.

Прокуратура назначила проверку. Согласно заключению землеустроительной экспертизы, часть эллинга расположена на территории двадцатиметровой водоохранной зоны Иваньковского водохранилища. А это нарушение требований водного и земельного законодательства.

В связи с этим межрайонным прокурором, в интересах обратившихся, в суд направлено исковое заявление о признании эллинга самовольной постройкой и дальнейшего ее сноса.

Решением Конаковского городского суда требования прокурора удовлетворены.

Решение суда не вступило в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU