Москвич ремонтировал суда в водоохранной зоне Иваньковского водохранилища в Тверской области
С жалобой в Конаковскую межрайонную прокуратуру обратились члены СНТ «Мошковец». Дачники пожаловались, что не могут подойти к воде из-за постройки эллинга (помещение на берегу для ремонта судов - ред.) другим дачником.
Прокуратура назначила проверку. Согласно заключению землеустроительной экспертизы, часть эллинга расположена на территории двадцатиметровой водоохранной зоны Иваньковского водохранилища. А это нарушение требований водного и земельного законодательства.
В связи с этим межрайонным прокурором, в интересах обратившихся, в суд направлено исковое заявление о признании эллинга самовольной постройкой и дальнейшего ее сноса.
Решением Конаковского городского суда требования прокурора удовлетворены.
Решение суда не вступило в законную силу.
ИСТОЧНИК KP.RU