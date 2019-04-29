В Тверской области продолжаются работы по обустройству Ржевского мемориала Советскому солдату

СЕГОДНЯ 14:30 2019-04-29T14:30:33+03:00

Строители начали устанавливать закладные под монолитные конструкции и забивать сваи

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Строительство идет с опережением графика на 30 дней. На данном этап на площадке завершён монтаж электроснабжения, обеспечено подключение к интернету. Началась подготовка к созданию дорожной инфраструктуры кургана.

Напомним, что, в ноябре 2018 года открыт закладной камень на месте памятника.

По плану, первый этап проекта должен быть завершён к 9 мая 2020 года, 75-й годовщине Великой Победы: открыт сам монумент с фигурой солдата в натуральную величину, отремонтированы дороги, обустроены съезд с трассы М-9 «Балтия» и площадка для парковки автомобилей.

На втором этапе там появится интерактивный музей, выставка военной техники, реконструкция линии фронта по местам сражений, зоны инсталляции, часовня, парк.

ИСТОЧНИК KP.RU