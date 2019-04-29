В Тверской области продолжаются работы по обустройству Ржевского мемориала Советскому солдату
Строительство идет с опережением графика на 30 дней. На данном этап на площадке завершён монтаж электроснабжения, обеспечено подключение к интернету. Началась подготовка к созданию дорожной инфраструктуры кургана.
Напомним, что, в ноябре 2018 года открыт закладной камень на месте памятника.
По плану, первый этап проекта должен быть завершён к 9 мая 2020 года, 75-й годовщине Великой Победы: открыт сам монумент с фигурой солдата в натуральную величину, отремонтированы дороги, обустроены съезд с трассы М-9 «Балтия» и площадка для парковки автомобилей.
На втором этапе там появится интерактивный музей, выставка военной техники, реконструкция линии фронта по местам сражений, зоны инсталляции, часовня, парк.
ИСТОЧНИК KP.RU