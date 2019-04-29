У жительницы Тверской области украли телефон с прилавка магазина
С заявлением о краже в дежурную часть МО МВД России «Вышневолоцкий» обратилась 46-летняя жительница города Вышний Волочек.
Женщина сообщила оперативникам, что, находясь в местном магазине, положила телефон на прилавок, а неизвестный мужчина его похитил и убежал.
Полицейские опросили персонал магазина, просмотрели записи камер видеонаблюдения, расположенных в торговом зале, составили ориентировку подозреваемого.
Мужчину задержали патрульные. Им оказался неработающий 41-летний местный житель. Злоумышленника доставили в полицию, где он во всем признался и вернул телефон.
По факту кражи возбуждено уголовное дело, мужчина может оказаться в тюрьме на срок до пяти лет.
Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Тверской области, на время следствия подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
ИСТОЧНИК KP.RU