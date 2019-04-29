В Тверской области найден пропавший несовершеннолетний мальчик

СЕГОДНЯ 13:24 2019-04-29T13:24:59+03:00

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СУ СК РФ по Тверской области сообщает о том, что найден пропавший накануне семилетний житель Ржева. О том, где и при каких обстоятельствах был обнаружен ребенок, представители ведомства ничего не сообщают, но замечают, что несовершеннолетний цел и невредим. Во время поиска ребенка были задействованы большие людские силы, осмотрено множество чердаков и подвалов. Принятые меры в итоге дали результат. В настоящее время сотрудники ведомства проводят доследственную проверку, а также выясняют обстоятельства пропажи несовершеннолетнего.

ИСТОЧНИК KP.RU