В Тверской области найден пропавший несовершеннолетний мальчик
Ребенок находится в безопасности
Следователи выясняуют обстоятельства пропажи мальчика Фото: СУ СК РФ по Тверской области
Изменить размер текста:
СУ СК РФ по Тверской области сообщает о том, что найден пропавший накануне семилетний житель Ржева. О том, где и при каких обстоятельствах был обнаружен ребенок, представители ведомства ничего не сообщают, но замечают, что несовершеннолетний цел и невредим. Во время поиска ребенка были задействованы большие людские силы, осмотрено множество чердаков и подвалов. Принятые меры в итоге дали результат. В настоящее время сотрудники ведомства проводят доследственную проверку, а также выясняют обстоятельства пропажи несовершеннолетнего.
ИСТОЧНИК KP.RU