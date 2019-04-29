2019-04-29T12:46:25+03:00
Спорт

Юные хоккеисты поборются в Твери за «Кубок Ильи Ковальчука – 2019»

Открытие турнира состоится 29 апреля
Ольга ТРОФИМОВА
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Тверские хоккеисты будут бороться за "Кубок Ильи Ковальчука - 2019"Тверские хоккеисты будут бороться за "Кубок Ильи Ковальчука - 2019"Фото: Василий ХОДАРЕВ
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Спортивное событие проходит в областной столице ежегодно на льду СК «Юбилейный», Краснофлотская наб., 3. В этом году в нем примут участие 8 команд из 5 стран.

Турнир организован правительством Тверской области, Федерацией хоккея Тверской области и ГБУ «СШОР по хоккею».

Соревнования проводятся среди 12-летних хоккеистов с 2008 года. Обладателями Кубка в разные годы становились команды «Крылья Советов» (Москва), Команда «SHWEDEN SHD» (Швеция), «Буран» (Воронеж) и другие. В 2016 году первыми стали «Тверичи-2004».

В 2019 году Тверскую область на турнире представит команда ГБУ «СШОР по хоккею» - «Тверичи-2007» под руководством старшего тренера, мастера спорта России Максима Евсеева и заслуженного мастера спорта Андрея Прудникова.

Официальная церемония открытия турнира состоится 29 апреля, в 17.00.

Закрытие и награждение участников пройдет после того, как команды отыграют все матчи, 3 мая.

Начало церемонии в 12.45.

ИСТОЧНИК KP.RU

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