На фестивале «Площадь Добра» в Твери собрали 490 кг вещей и 330 книг для нуждающихся

СЕГОДНЯ 23:28 2019-04-29T23:29:25+03:00

А также двум щенкам и трём котам нашли новый дом

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27 апреля в Городском саду Твери прошёл фестиваль «Площадь Добра».

Итоговые цифры впечатляют. Мероприятие посетило 8 тысяч горожан. Было собрано 490 кг вещей, 330 книг, 20 кг макулатуры, 8 кг пластиковых крышечек, больше 58 тысяч рублей. В фестивале участвовала 21 организация. За время мероприятия инициативная группа по защите животных нашла дом двум щенкам и трём.котам.

Помимо участия в добрых и полезных делах гости праздника участвовали в мастер-классах, учились танцевать, пели в караоке, пробовали обеды для бездомных, узнавали будущее у котокафе «Мур-мяу», учились скандинавской ходьбе.

И, конечно, были приятные подарки от партнеров праздника.

ИСТОЧНИК KP.RU