На фестивале «Площадь Добра» в Твери собрали 490 кг вещей и 330 книг для нуждающихся
27 апреля в Городском саду Твери прошёл фестиваль «Площадь Добра».
Итоговые цифры впечатляют. Мероприятие посетило 8 тысяч горожан. Было собрано 490 кг вещей, 330 книг, 20 кг макулатуры, 8 кг пластиковых крышечек, больше 58 тысяч рублей. В фестивале участвовала 21 организация. За время мероприятия инициативная группа по защите животных нашла дом двум щенкам и трём.котам.
Помимо участия в добрых и полезных делах гости праздника участвовали в мастер-классах, учились танцевать, пели в караоке, пробовали обеды для бездомных, узнавали будущее у котокафе «Мур-мяу», учились скандинавской ходьбе.
И, конечно, были приятные подарки от партнеров праздника.
ИСТОЧНИК KP.RU