Мальчик ушел от бабушки и пропал в Тверской области

СЕГОДНЯ 11:41 2019-04-29T11:41:46+03:00

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Информация о том, что во Ржеве Тверской области пропал 7-летний ребенок, появилась 28 апреля в группе Вконтакте, на странице "ВПСО "Сова" Ржев, Зубцов".

В ориентировке сообщается, что мальчик ушел от бабушки из дома на улице Карла Маркса около 16.00 и, предположительно, направился в сторону Советской площади.

Ребенок среднего телосложения, глаза серо-зеленые, был одет в темную кофту, темные брюки, темно-синие кроссовки, на голове - черная бейсболка.

По данному факту Ржевским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тверской области проводится доследственная проверка.

Следователи и криминалисты регионального Следственного комитета совместно с сотрудниками органов внутренних дел, МЧС и волонтерами опросили всех возможных свидетелей, осмотрели улицы города, подвалы и чердаки. Но ребенка найти до сих пор не удалось.

Поисковые мероприятия продолжаются.

ИСТОЧНИК KP.RU