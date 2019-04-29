Двух девушек сбили на обочине дороги в Кашинском районе Тверской области
ЧП произошло 28 апреля
Две девушки оказались под колесами неизвестного автоФото: Василий ХОДАРЕВ
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Вечером в воскресенье, около 22.00, на автодороге Кашин – Фалево Кашинского района, в д. Фарафоновка, неизвестный водитель неправильно выбрал скорость движения и наехал на пешеходов.
Пострадавшие, две девушки 15 и 16 лет, шли по левой обочине в попутном с автомобилем направлении и не успели увернуться от автомобиля.
После наезда водитель с места ДТП скрылся. Подростки с травмами доставлены в больницу.
ИСТОЧНИК KP.RU