Двух девушек сбили на обочине дороги в Кашинском районе Тверской области

СЕГОДНЯ 11:14 2019-04-29T11:14:00+03:00

Две девушки оказались под колесами неизвестного авто Фото: Василий ХОДАРЕВ

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Вечером в воскресенье, около 22.00, на автодороге Кашин – Фалево Кашинского района, в д. Фарафоновка, неизвестный водитель неправильно выбрал скорость движения и наехал на пешеходов.

Пострадавшие, две девушки 15 и 16 лет, шли по левой обочине в попутном с автомобилем направлении и не успели увернуться от автомобиля.

После наезда водитель с места ДТП скрылся. Подростки с травмами доставлены в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU