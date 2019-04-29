Велосипедистка попала под колеса паркетника в Тверской области
В результате авария женщина получила травмы
Велосипедистка попала с травмами в больницуФото: Иван ВИСЛОВ
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В субботу, 27 апреля, в Конаково Тверской области произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадала 50-летняя велосипедистка. Авария случилась на улице Энергетиков у дома №41, когда на часах было около 11.10.
Установлено, что 34-летний водитель Hyundai Tucson при проезде нерегулируемого перекрестка не стал уступать дорогу 50-летней велосипедистке, которая двигалась по главной дороге, и сбил её.
Как сообщает Управление ГИБДД по Тверской области, в результате аварии женщина попала с травмами в больницу.
ИСТОЧНИК KP.RU