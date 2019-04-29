На пожаре в Твери погибла женщина

СЕГОДНЯ 10:11 2019-04-29T10:11:44+03:00

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Сообщение о том, что горит жилой дом на ул. Дорошихинская в Твери поступило на пульт дежурного ГУ МЧС России по Тверской области в 1.44 ночи 29 апреля.

На место пожара убыли отделения пожарно-спасательных частей №3, №4, СПСЧ.

Одноэтажный деревянный дом с печным отоплением принадлежал мужчине 1958 года рождения. В результате пожара огнем уничтожена кровля, повреждены стены по всей площади. На месте пожара спасатели обнаружили труп женщины 1961 года рождения.

Причина возгорания и ущерб устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU