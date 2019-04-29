2019-04-29T09:13:16+03:00
Происшествия

Квадроцикл сбил ребенка на обочине дороги в Тверской области

ДТП произошло в Вышневолоцком районе
Ольга ТРОФИМОВА
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Ребенок оказался в больницеРебенок оказался в больницеФото: Алексей БУЛАТОВ
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Авария случилась в субботу вечером, 27 апреля. Неустановленный водитель (предположительно несовершеннолетний житель поселка Борисовский), ехал на квадроцикле по ул. Октябрьская п.Борисовский в Вышневолоцком районе.

Водитель не рассчитал скорость движения, не сохранял боковой интервал и в результате наехал на 9-летнего мальчика. Пешеход шел по обочине в попутном направлении с квадроциклом.

После наезда виновник скрылся с места ДТП. Ребенка с полученными травмами доставили в медицинское учреждение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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