2019-04-29T08:41:25+03:00
Происшествия

Пенсионерка получила травмы в маршрутке в Твери

Пострадавшая сама обратилась в больницу
Ольга ТРОФИМОВА
Поделиться:
Женщина получила травмы в маршруткеЖенщина получила травмы в маршруткеФото: Андрей КОПАЛОВ
Изменить размер текста:

Инцидент случился в субботу, 27 апреля, около 12.30 на Волоколамском шоссе. 47-летний водитель автобуса ПАЗ 320402-04, осуществлявший движение по маршруту № 27, не закрыл двери и поехал, когда не все пассажиры успели выйти из транспорта.

В результате преждевременного маневра водителя, 70-летняя женщина-пассажирка, которая выходила на остановке, упала и получила травмы.

Пострадавшая самостоятельно обратилась в больницу. Ее жизни ничего не угрожает.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Двух девушек сбили на обочине дороги в Кашинском районе Тверской области
Велосипедистка попала под колеса паркетника в Тверской области
На пожаре в Твери погибла женщина
Новые машины скорой помощи вышли на линию в Тверской области
Квадроцикл сбил ребенка на обочине дороги в Тверской области
В Тверской области подорожали квадратные метры жилья
Двое подростков разбились на питбайке в Тверской области
Плановые отключения электричества вновь ждут жителей Твери
В областном центре пройдет Тверская неделя моды
Спектакль Тверского ТЮЗа «Сны о кошках и мышах» получил специальный приз Всероссийского фестиваля «Арлекин»
Закон об установлении в регионе статуса «дети войны» подписал губернатор Тверской области
Огонь с бани в Твери перекинулся на жилой дом
Последний раз в этом сезоне Тверской театр драмы покажет спектакль "Женитьба Белугина"
Акцией «Уступи дорогу скорой помощи» в Твери проверят, как водители пропускают спецтранспорт
В Твери в рамках Пасхального фестиваля выступил Симфонический оркестр под руководством Валерия Гергиева
Двое молодых людей похитили в Тверской области машину земляка, чтобы разобрать ее на запчасти
Артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны обезвредили на территории Тверской области
Жители Твери встретили Пасху
За 15-ти миллионный долг перед работниками Кимрский Савеловский завод оштрафовали на 30 тысяч рублей
День семейного отдыха "Красная горка" пройдет в Твери в майские праздники
В областном центре пройдет экологический квест “Чистые игры: Тверь”