Пенсионерка получила травмы в маршрутке в Твери
Пострадавшая сама обратилась в больницу
Женщина получила травмы в маршруткеФото: Андрей КОПАЛОВ
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Инцидент случился в субботу, 27 апреля, около 12.30 на Волоколамском шоссе. 47-летний водитель автобуса ПАЗ 320402-04, осуществлявший движение по маршруту № 27, не закрыл двери и поехал, когда не все пассажиры успели выйти из транспорта.
В результате преждевременного маневра водителя, 70-летняя женщина-пассажирка, которая выходила на остановке, упала и получила травмы.
Пострадавшая самостоятельно обратилась в больницу. Ее жизни ничего не угрожает.
ИСТОЧНИК KP.RU