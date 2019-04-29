Пенсионерка получила травмы в маршрутке в Твери

СЕГОДНЯ 08:41 2019-04-29T08:41:25+03:00

Пострадавшая сама обратилась в больницу

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Инцидент случился в субботу, 27 апреля, около 12.30 на Волоколамском шоссе. 47-летний водитель автобуса ПАЗ 320402-04, осуществлявший движение по маршруту № 27, не закрыл двери и поехал, когда не все пассажиры успели выйти из транспорта.

В результате преждевременного маневра водителя, 70-летняя женщина-пассажирка, которая выходила на остановке, упала и получила травмы.

Пострадавшая самостоятельно обратилась в больницу. Ее жизни ничего не угрожает.

ИСТОЧНИК KP.RU