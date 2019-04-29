2019-04-29T07:23:16+03:00
Общество

Плановые отключения электричества вновь ждут жителей Твери

МУП «Горэлектро» опубликовало график на неделю
Ольга ТРОФИМОВА
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Тверичан ждут плановые отключенияТверичан ждут плановые отключенияФото: Мария ЛЕНЦ
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Предстоящая рабочая неделя будет короткой из-за предстоящих майских праздников, а потому плановые отключения электроэнергии продлятся только два дня.

Так, согласно графику, в понедельник, 29 апреля, света не будет в трех районах Твери.

В Центральном районе:

С 09.00 до 16.00 по адресам: наб. реки Тьмаки, д. 1а-9; ул. Брагина, д. 1а, 4; ул. Революционная, д. 1-7, 6-14.

С 13.30 до 15.00 по адресам: ул. Односторонняя, д. 1-15, 12; ул. Тихвинская, д. 1-23, 2-26; пер. Беляковский, д. 2/50; ул. С. Перовской, д. 41, 43, 47, 49, 52, 53; пр-т Калинина, д. 1-5, 1б, 3, 3б; ул. Бебеля, д. 55; светофор ул. Бебеля; светофор ул. С. Перовской пересечение с пер. Беляковский.

В Пролетарском районе:

С 09.00 до 16.00 по адресам: ул. 7-я Пролетарская, д. 34; ул. Маслова, д. 36-42; ул. 6-я Пролетарская, д. 11-29, 12-20.

В Московском районе:

С 09.00 до 16.00 по адресам: ул. Загородная, д. 11-21, 14-24; пр-д 2-й Южный, д. 4-24, 21; пр-д 3-й Южный, д. 24-30, 21, 23; пр-д 4-й Южный, д. 3-15, 4-14; ул. Тургенева, д. 18, 20.

С 13.30 до 15.00 по адресам: ул. Резинстроя, д. 9, 9 корп. 2, 9 корп.3, 11; ул. Орджоникидзе, д. 14, 16.

30 апреля частично обесточат Пролетарку и Заволжье.

В Заволжском районе:

С 09.30 до 12.00 свет отключат на ул. Горького, д. 19; наб. А. Никитина, д. 24, 24 корп. 1, 26/2.

В Пролетарском районе:

С 09.00 до 13.00: ул. Халтурина, д. 55/28-81, 50-66; ул. Циолковского, д. 22, 24,26/39, 28 — 70/23; ул. Сквозная, д. 25/32-39/26, 32, 34, 36, 54.

ИСТОЧНИК KP.RU

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