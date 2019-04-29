В Тверской области подорожали квадратные метры жилья

СЕГОДНЯ 08:09 2019-04-29T08:09:07+03:00

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Исследование рынка недвижимости в I квартале 2019 года показало, что жилье в регионе не дешевеет, а, наоборот, дорожает.

По данным статистики, по сравнению с IV кварталом 2018 года, квадратный метр квартиры в новостройке стал стоить на 0,7% дороже и составил 45 525 рублей. В частности, за квадратный метр жилья улучшенной планировки придется заплатить 44 950 руб. (на 0,6% больше, чем в прошлом году), а за элитное жилье – 60 328 руб. (на 0,3% дороже).

Что касается вторичного рынка, то там цены так же стабильно растут. В среднем квадратный метр «вторички» подорожал на 2,1% - 46 428 руб.

Больше всех рост цен отразился на типовых многоэтажках – плюс 2,4% к стоимости прошлого года (45 208 руб.), квадратный метр жилья в квартирах улучшенной планировки обойдется тверичанам в 45 343 руб. (дороже на 1,7%), а элитная квартира в обжитом и развитом районе Твери будет стоить 64 220 руб. (плюс 1,9% к цене 2018 года) за квадратный метр площади.

ИСТОЧНИК KP.RU