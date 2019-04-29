Двое подростков разбились на питбайке в Тверской области
ЧП произошло в минувшие выходные
Двое подростков разбились на питбайкеФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Авария случилась на автодороге Тверь-Сахарово Калининского района. 22-летний водитель иномарки совершал обгон на разрешенном участке пути, для маневра выехал на полосу встречного движения и по касательной задел питбайк, который ехал во встречном направлении. Мини-мотоцикл двигался без световых приборов под управлением 15-летнего подростка.
После столкновения с легковым автомобилем питабайк врезался во встречный ГАЗ А65R32.
В результате ДТП 15-летний водитель питбайка и 16-летняя девочка-пассажир от полученных трав скончались на месте.
ИСТОЧНИК KP.RU