2019-04-29T07:45:30+03:00
Происшествия

Двое подростков разбились на питбайке в Тверской области

ЧП произошло в минувшие выходные
Ольга ТРОФИМОВА
Поделиться:
Двое подростков разбились на питбайкеДвое подростков разбились на питбайкеФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Авария случилась на автодороге Тверь-Сахарово Калининского района. 22-летний водитель иномарки совершал обгон на разрешенном участке пути, для маневра выехал на полосу встречного движения и по касательной задел питбайк, который ехал во встречном направлении. Мини-мотоцикл двигался без световых приборов под управлением 15-летнего подростка.

После столкновения с легковым автомобилем питабайк врезался во встречный ГАЗ А65R32.

В результате ДТП 15-летний водитель питбайка и 16-летняя девочка-пассажир от полученных трав скончались на месте.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Двух девушек сбили на обочине дороги в Кашинском районе Тверской области
Велосипедистка попала под колеса паркетника в Тверской области
На пожаре в Твери погибла женщина
Новые машины скорой помощи вышли на линию в Тверской области
Квадроцикл сбил ребенка на обочине дороги в Тверской области
Пенсионерка получила травмы в маршрутке в Твери
В Тверской области подорожали квадратные метры жилья
Плановые отключения электричества вновь ждут жителей Твери
В областном центре пройдет Тверская неделя моды
Спектакль Тверского ТЮЗа «Сны о кошках и мышах» получил специальный приз Всероссийского фестиваля «Арлекин»
Закон об установлении в регионе статуса «дети войны» подписал губернатор Тверской области
Огонь с бани в Твери перекинулся на жилой дом
Последний раз в этом сезоне Тверской театр драмы покажет спектакль "Женитьба Белугина"
Акцией «Уступи дорогу скорой помощи» в Твери проверят, как водители пропускают спецтранспорт
В Твери в рамках Пасхального фестиваля выступил Симфонический оркестр под руководством Валерия Гергиева
Двое молодых людей похитили в Тверской области машину земляка, чтобы разобрать ее на запчасти
Артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны обезвредили на территории Тверской области
Жители Твери встретили Пасху
За 15-ти миллионный долг перед работниками Кимрский Савеловский завод оштрафовали на 30 тысяч рублей
День семейного отдыха "Красная горка" пройдет в Твери в майские праздники
В областном центре пройдет экологический квест “Чистые игры: Тверь”