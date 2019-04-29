Двое подростков разбились на питбайке в Тверской области

СЕГОДНЯ 07:45 2019-04-29T07:45:30+03:00

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Авария случилась на автодороге Тверь-Сахарово Калининского района. 22-летний водитель иномарки совершал обгон на разрешенном участке пути, для маневра выехал на полосу встречного движения и по касательной задел питбайк, который ехал во встречном направлении. Мини-мотоцикл двигался без световых приборов под управлением 15-летнего подростка.

После столкновения с легковым автомобилем питабайк врезался во встречный ГАЗ А65R32.

В результате ДТП 15-летний водитель питбайка и 16-летняя девочка-пассажир от полученных трав скончались на месте.

ИСТОЧНИК KP.RU