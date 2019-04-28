2019-04-29T00:03:39+03:00
Общество

В областном центре пройдет Тверская неделя моды

Каждый из дней посвящен разным показам
Ирина ТАРАСОВА
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Каждый день ожидаются интересные показыКаждый день ожидаются интересные показыФото: Ирина ТАРАСОВА
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С 15-17 мая в Твери пройдет Неделя моды весна-лето 2019 - Tver Fashion Week.

Яркое событие каждый год собирает на одной площадке дизайнеров, моделей и всех тех, кто интересуется новыми тенденциями в моде.

Каждый из дней Недели будет посвящен определенной теме и разным показам.

15 мая пройдут показы дизайнерских коллекций

16 мая - показы детских коллекций

17 мая - показы магазинных коллекций

Ресторан «Penates», летняя веранда

Тверской проспект,2

Сбор гостей в 18.00. начало программы в 19.00.

Бронь столиков: 631-031

Бронь мест: 75-19-19.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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