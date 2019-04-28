В областном центре пройдет Тверская неделя моды
Каждый из дней посвящен разным показам
Каждый день ожидаются интересные показыФото: Ирина ТАРАСОВА
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С 15-17 мая в Твери пройдет Неделя моды весна-лето 2019 - Tver Fashion Week.
Яркое событие каждый год собирает на одной площадке дизайнеров, моделей и всех тех, кто интересуется новыми тенденциями в моде.
Каждый из дней Недели будет посвящен определенной теме и разным показам.
15 мая пройдут показы дизайнерских коллекций
16 мая - показы детских коллекций
17 мая - показы магазинных коллекций
Ресторан «Penates», летняя веранда
Тверской проспект,2
Сбор гостей в 18.00. начало программы в 19.00.
Бронь столиков: 631-031
Бронь мест: 75-19-19.
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ИСТОЧНИК KP.RU