Огонь с бани в Твери перекинулся на жилой дом
28 апреля в Твери и области сохраняется высокая пожароопасная ситуация. Только за сутки спасатели приняли участие в ликвидации 12 пожарах.
Не обошелся без пожара областном центре и праздничный день.Днем в воскресенье очевидцы заметили сильный дым в районе Пролетарского района Твери.
Как выяснилось, первой загорелась баня, после чего огонь перекинулся на верхние этажи, где располагались жилые помещения.
В ГУ МЧС России по Тверской области сообщают, что на место убыли пожарные. На месте в настоящее время работают 5 отделений: 2- ПСЧ-2, 2- ПСЧ-4, 1-ПСЧ-3.
О пострадавших не сообщается.
На момент 15.03 стало известно, что открытое горение уже ликвидировано.
ИСТОЧНИК KP.RU