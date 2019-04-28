Огонь с бани в Твери перекинулся на жилой дом

СЕГОДНЯ 15:42 2019-04-28T15:42:28+03:00

На месте работают пять отделений

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28 апреля в Твери и области сохраняется высокая пожароопасная ситуация. Только за сутки спасатели приняли участие в ликвидации 12 пожарах.

Не обошелся без пожара областном центре и праздничный день.Днем в воскресенье очевидцы заметили сильный дым в районе Пролетарского района Твери.

Как выяснилось, первой загорелась баня, после чего огонь перекинулся на верхние этажи, где располагались жилые помещения.

В ГУ МЧС России по Тверской области сообщают, что на место убыли пожарные. На месте в настоящее время работают 5 отделений: 2- ПСЧ-2, 2- ПСЧ-4, 1-ПСЧ-3.

О пострадавших не сообщается.

На момент 15.03 стало известно, что открытое горение уже ликвидировано.

ИСТОЧНИК KP.RU