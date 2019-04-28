Последний раз в этом сезоне Тверской театр драмы покажет спектакль "Женитьба Белугина"

СЕГОДНЯ 14:35 2019-04-28T14:44:45+03:00

Островский не был бы Островским, если бы вопреки всему его комедии не заканчивались счастливо. Фото: ТАТД

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28 апреля в Тверском театре драмы состоится показ спектакля "Женитьба Белугина" в постановке народного артиста России Александра Чуйкова.

В Театре драмы Твери очень любят Александра Николаевича, можно сказать, что это любимый автор тверских театралов. И это вполне объяснимо.

Человек у Островского и слаб, и сложен, противоречив, чем всегда и интересен. В сюжете этого спектакля - история женитьбы богатого купца Андрея Белугина на красивой, но бедной аристократке Елене Карминой. Этот «неравный брак», решение вступить в который Елена принимает, будучи влюбленной в другого, имеет все шансы сделать молодожёнов несчастными. Но Островский не был бы Островским, если бы его комедии не заканчивались счастливо.

Стоит отметить, что спектакль пройдет последний раз в этом сезоне. А потому стоит спешить, тем более, если вы его ни разу не видели.

В постановке задействованы: артисты Ирина Кириллова, Тарас Кузьмин, Дарья Плавинская, Александр Павлишин и другие.

Начало в 17.00.

Билеты от 200 до 600 рублей.

Человек у Островского и слаб, и сложен, противоречив, чем всегда и интересен. Фото: ТАТД

ИСТОЧНИК KP.RU