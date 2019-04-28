2019-04-28T13:05:27+03:00
Звезды

В Твери в рамках Пасхального фестиваля выступил Симфонический оркестр под руководством Валерия Гергиева

Всемирно известный коллектив впервые выступил на тверской земле
Ирина ТАРАСОВА
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Симфонический оркестр Мариинского театра под руководством российского дирижера Валерия Гергиева выступил в Твери впервые. Фото: пресс-служба ПТОСимфонический оркестр Мариинского театра под руководством российского дирижера Валерия Гергиева выступил в Твери впервые. Фото: пресс-служба ПТО
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28 апреля на площадке Тверского академического театра драмы в рамках регионального тура XVIII Московского Пасхального фестиваля.состоялся концерт Симфонического оркестра Мариинского театра под руководством художественного руководителя, знаменитого российского дирижера Валерия Гергиева. На концерте присутствовали губернатор Игорь Руденя с супругой, митрополит Тверской и Кашинский Савва и другие почётные гости.

Глава региона поздравил всех собравшихся с праздником Пасхи, поблагодарил маэстро и музыкантов словами: "Для нас большая честь принимать это значимое культурное событие."

Валерий Гергиев также обратился ко всем присутствующим:

- Мы рады впервые выступить на тверской земле и давать первый концерт региональной программы фестиваля здесь. Наш коллектив объездил весь мир и сегодня я очень рад, что мы дебютируем в Твери.

Напомним, Московский Пасхальный фестиваль пройдет в России с 27 апреля по 12 мая. Торжественное открытие состоится 28 апреля в Большом зале Московской консерватории им. П. И. Чайковского.

В этом году фестиваль идет под знаком 175-летия Николая Римского-Корсакова и 180-летия Модеста Мусоргского. На сцене Тверского театра драмы в исполнении артистов-инструменталистов ансамбля Мариинского театра.прозвучали произведения этих композиторов, - сообщают в пресс-службе ПТО.

Глава региона поздравил всех с праздником Пасхи и поблагодарил маэстро и музыкантов. Фото: пресс-служба ПТО

Глава региона поздравил всех с праздником Пасхи и поблагодарил маэстро и музыкантов. Фото: пресс-служба ПТО

ИСТОЧНИК KP.RU

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