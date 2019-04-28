Двое молодых людей похитили в Тверской области машину земляка, чтобы разобрать ее на запчасти

СЕГОДНЯ 11:33 2019-04-28T11:35:00+03:00

Однако их плану не суждено быть сбыться

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45-летний житель деревни Поддубки Калининского района обнаружил, что ночью пропала его легковая автомашина отечественного производства. Ориентировку на автомобиль передали в полицию. Комплекс оперативно-розыскных мероприятий позволил установить подозреваемых.

Полученная информация указала, что к краже могут быть причастны двое местных жителей. В отделе полиции неработающие жители Калининского района в возрасте 21 и 24 лет сознались в преступлении. Молодые люди планировали машину своего земляка разобрать на запчасти, а позже использовать их для своих автомашин аналогичных марок и моделей.

- Возбуждено уголовное дело по статье Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». В настоящее время полицейские проверяют подозреваемых на причастность к совершению аналогичных преступлений на территории региона, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тверской области.

ИСТОЧНИК KP.RU