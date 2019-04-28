Артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны обезвредили на территории Тверской области

СЕГОДНЯ 11:17 2019-04-28T11:17:40+03:00

Изменить размер текста: A A

На территории Тверской области вновь нашли снаряд времен Великой Отечественной войны.

На территории региона проходили ожесточенные бои, а потому такие находки - не редкость. По каждому из подобных случаев на место выезжают сотрудники МЧС России.

Так, 27 апреля в Калининский район выезхала группа специальных (взрывных) работ аварийно-спасательной службы Тверской области.

На данной территории силами группы был обезврежен один 122 мм артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны.

Спасатели напоминают. При обнаружении взрывоопасного предмета:

- отойдите на безопасное расстояние;

- предупредите окружающих о возможной опасности;

- немедленно сообщите об обнаруженном предмете в полицию по телефону «02» или в единую службу спасения по телефону «101» и «112» и действуйте только в соответствии с полученными рекомендациями;

- до приезда специалистов не подходите к подозрительному предмету, не предпринимайте самостоятельных действий по его обезвреживанию.

ИСТОЧНИК KP.RU