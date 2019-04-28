Артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны обезвредили на территории Тверской области
На территории Тверской области вновь нашли снаряд времен Великой Отечественной войны.
На территории региона проходили ожесточенные бои, а потому такие находки - не редкость. По каждому из подобных случаев на место выезжают сотрудники МЧС России.
Так, 27 апреля в Калининский район выезхала группа специальных (взрывных) работ аварийно-спасательной службы Тверской области.
На данной территории силами группы был обезврежен один 122 мм артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны.
Спасатели напоминают. При обнаружении взрывоопасного предмета:
- отойдите на безопасное расстояние;
- предупредите окружающих о возможной опасности;
- немедленно сообщите об обнаруженном предмете в полицию по телефону «02» или в единую службу спасения по телефону «101» и «112» и действуйте только в соответствии с полученными рекомендациями;
- до приезда специалистов не подходите к подозрительному предмету, не предпринимайте самостоятельных действий по его обезвреживанию.
ИСТОЧНИК KP.RU