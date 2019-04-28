2019-04-28T10:53:40+03:00
Общество

Жители Твери встретили Пасху

В храмах города прошли праздничные службы
Ирина ТАРАСОВА
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Христос воскресе! Воистину воскресе!Христос воскресе! Воистину воскресе!Фото: Ирина ТАРАСОВА
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В ночь с 27 на 28 апреля в храмах Твери прошли праздничные службы. Причем в некоторых из них богослужения прошли впервые.

К церкви Рождества Богородицы, что на улице Вагжанова, народ шел весь день. Сначала святить пасхальные угощения, а к 23 часам на службу.

За пять минут до полуночи настоятель храма отец Виктор обратился ко всем верующим:

- Когда воскрес Иисус Христос никто не знает. Жены-мироносицы пришли рано утром, несли ароматы. чтобы помазать его тело. Подходя ко гробу увидели, что камень отвален и ангела блистающего, как молния.. В 12 ли он часов воскрес, в час ли ночи - сие есть тайна и мы не будем ее с вами исследовать. По преданию церкви это случилось в полночь. Так мы и будем следовать. Когда мы пойдем с вами в крестный ход, будем петь тропарь. Слова предельно простые. Давайте его повторим.

Надо ли говорить,что когда верующие вышли на улицу, молитву пел не только церковный хор, но уже и все собравшиеся.

Завершился крестный ход праздничным возгласом.

«Христос воскресе!»- обратился батюшка к прихожанам. «Воистину воскресе!»- ответили ему все с радостью.

Перед крестным ходом Фото: Ирина ТАРАСОВА

Перед крестным ходомФото: Ирина ТАРАСОВА

ИСТОЧНИК KP.RU

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