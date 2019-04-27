День семейного отдыха "Красная горка" пройдет в Твери в майские праздники
В программе - интерактивные экскурсии и мастер-классы
Мастер-классы по украшению пасхальных яиц также пройдут на встречеФото: Ирина ТАРАСОВА
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4 мая в Музейно-выставочном центре имени Лизы Чайкиной Тверского областного дома народного творчества пройдет День семейного отдыха "Красная горка".
Весь день для гостей будет работать выставка-ярмарка изделий народных ремесел и сувениров.
Также в программе - интерактивные экскурсии и мастер-классы по украшению пасхальных яиц (в 11.30 и в 14.30), ткачеству и другим ремеслам.
- Не упустите возможность провести выходные с семьёй весело и с пользой! - приглашают организаторы.
ул. Салтыкова-Щедрина
C 11.00-16.00.
Вход свободный.
ИСТОЧНИК KP.RU