2019-04-27T22:16:10+03:00
Звезды

День семейного отдыха "Красная горка" пройдет в Твери в майские праздники

В программе - интерактивные экскурсии и мастер-классы
Ирина ТАРАСОВА
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Мастер-классы по украшению пасхальных яиц также пройдут на встречеМастер-классы по украшению пасхальных яиц также пройдут на встречеФото: Ирина ТАРАСОВА
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4 мая в Музейно-выставочном центре имени Лизы Чайкиной Тверского областного дома народного творчества пройдет День семейного отдыха "Красная горка".

Весь день для гостей будет работать выставка-ярмарка изделий народных ремесел и сувениров.

Также в программе - интерактивные экскурсии и мастер-классы по украшению пасхальных яиц (в 11.30 и в 14.30), ткачеству и другим ремеслам.

- Не упустите возможность провести выходные с семьёй весело и с пользой! - приглашают организаторы.

ул. Салтыкова-Щедрина

C 11.00-16.00.

Вход свободный.

ИСТОЧНИК KP.RU

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