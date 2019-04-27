2019-04-27T21:03:11+03:00
Общество

В областном центре пройдет экологический квест “Чистые игры: Тверь”

Регистрация участников началась
Ирина ТАРАСОВА
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Всех участников мероприятия ждут интересные задания, специальные этапы и викториныВсех участников мероприятия ждут интересные задания, специальные этапы и викторины
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4 мая в Первомайской роще Твери состоится ставший уже традиционным экологический квест “Чистые игры: Тверь”.

Всех участников мероприятия ждут интересные задания, специальные этапы и викторины.

- Собирайте команду от 2-х до 4-х человек, отправляйтесь исследовать местность, ищите артефакты, отгадывайте загадки, проходите испытания. В конце вас ждёт наш призовой фонд, награждение и, конечно же, общая фотосессия и большое количество вкусностей, - рассказывают организаторы..

В 12:00 - регистрация команд.

В 12:30- старт квеста.

Регистрация по ссылке.:

ИСТОЧНИК KP.RU

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