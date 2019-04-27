В областном центре пройдет экологический квест “Чистые игры: Тверь”
Регистрация участников началась
Всех участников мероприятия ждут интересные задания, специальные этапы и викторины
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4 мая в Первомайской роще Твери состоится ставший уже традиционным экологический квест “Чистые игры: Тверь”.
Всех участников мероприятия ждут интересные задания, специальные этапы и викторины.
- Собирайте команду от 2-х до 4-х человек, отправляйтесь исследовать местность, ищите артефакты, отгадывайте загадки, проходите испытания. В конце вас ждёт наш призовой фонд, награждение и, конечно же, общая фотосессия и большое количество вкусностей, - рассказывают организаторы..
В 12:00 - регистрация команд.
В 12:30- старт квеста.
ИСТОЧНИК KP.RU