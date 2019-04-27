2019-04-27T19:03:32+03:00
Общество

Митрополит Тверской и Кашинский Савва поздравил всех с наступающей Пасхой

И объяснил суть главного христианского праздника
Ирина ТАРАСОВА
Поделиться:
Митрополит Тверской и Кашинский Савва. Фото: Тверская епархияМитрополит Тверской и Кашинский Савва. Фото: Тверская епархия
Изменить размер текста:

В нось с 27 на 28 апреля православные встретят самый главный христианский праздник - Пасху Христову. Накануне этого события Митрополит Тверской и Кашинский Савва обратился ко всем верующим со словами поздравления.

Владыка в частности сказал:

"Сегодня, по истечении Великого Поста, мы с трепетом подошли к самому важному дню – Святой Христовой Пасхе, которая полна богодухновенной радости и существует «над» миром вне бытия.

Любые земные праздники имеют ограничения, касаясь только определенных лиц или времени, но Пасха Христова, обретя начало, конечных границ не имеет, соприкасаясь во веки веков с каждой душой, объединяя не только ныне живущих, но также тех, кто уже обрел жизнь вечную. ..

Воистину, я не знаю ни одной аллегории, способной сравнить чувства освобождения, ликования и благодарности, которые так глубоко запечатлены в сердце и посвящены Спасителю. Пасха Христова беспрецедентна, она не имеет аналогов в истории, являясь самым личным даром Бога человеку.

Такая исключительная ответственность творения перед Творцом делает нас не «третьими лицами» на этом празднике, а прямыми участниками, где абсолютно любой человек так дорог, важен, а главное – горячо любим".

Полный текст пасхального послания.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Пасхальные службы пройдут во всех храмах Твери, а в некоторых впервые

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Тверской области обследовали леса и торфяники на предмет пожарной обстановки
На Фестиваль куличей в Твери приглашают всех желающих со своими угощениями
Из всех муниципалитетов Тверской области население увеличилось лишь в областном центре
Пьяный житель Твери угнал машину,чтобы покататься по Твери
Фестиваль "Площадь добра" начался в Городском саду Твери
Собутыльница оставила хозяйку квартиры в Твери без телефона
Пенсионерка пострадала в лобовом столкновении двух авто на трассе в Тверской области
На фестивале "Площадь добра" в Твери пройдет сбор гуманитарной помощи погорельцам в Забайкалье
Государственный русский хор имени Свешникова исполнит в кафедральном соборе Твери духовные произведения
За "разрешение" незаконной вырубки леса инженер-лесопатолог отправится под суд в Тверской области
Призывникам из Тверской области показали казармы, военную технику и армейский быт
У школы в центре Твери сбили ребенка
Пять машин столкнулись на "Южном" мосту в Твери
Фестиваль патриотической песни «Побратим» пройдет в Твери в 24-й раз
Школьники из Тверской области приняли участие в международном исследовании качества образования "TIMSS"
Специалисты не рекомендует брать на пикник в Тверской области молочные продукты и копчёности
Число тверских миллионеров растёт, но богачей становится меньше
Тверских ветеранов приглашают на "Вальс Победы"
В Твери будут ловить пьяных водителей