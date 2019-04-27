Митрополит Тверской и Кашинский Савва поздравил всех с наступающей Пасхой

СЕГОДНЯ 18:44 2019-04-27T19:03:32+03:00

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В нось с 27 на 28 апреля православные встретят самый главный христианский праздник - Пасху Христову. Накануне этого события Митрополит Тверской и Кашинский Савва обратился ко всем верующим со словами поздравления.

Владыка в частности сказал:

"Сегодня, по истечении Великого Поста, мы с трепетом подошли к самому важному дню – Святой Христовой Пасхе, которая полна богодухновенной радости и существует «над» миром вне бытия.

Любые земные праздники имеют ограничения, касаясь только определенных лиц или времени, но Пасха Христова, обретя начало, конечных границ не имеет, соприкасаясь во веки веков с каждой душой, объединяя не только ныне живущих, но также тех, кто уже обрел жизнь вечную. ..

Воистину, я не знаю ни одной аллегории, способной сравнить чувства освобождения, ликования и благодарности, которые так глубоко запечатлены в сердце и посвящены Спасителю. Пасха Христова беспрецедентна, она не имеет аналогов в истории, являясь самым личным даром Бога человеку.

Такая исключительная ответственность творения перед Творцом делает нас не «третьими лицами» на этом празднике, а прямыми участниками, где абсолютно любой человек так дорог, важен, а главное – горячо любим".

Полный текст пасхального послания.

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ИСТОЧНИК KP.RU