В Тверской области обследовали леса и торфяники на предмет пожарной обстановки

СЕГОДНЯ 17:51 2019-04-27T18:05:09+03:00

Очагов возгорания выявлено не было

Изменить размер текста: A A

В Тверской области в связи с жаркой погодой продолжается мониторинг лесных массивов и торфяных месторождений.

27 апреля сотрудники Главного управления МЧС России по Тверской области провели наземную разведку лесных территорий. Обследование проводилось мобильными группами, а также с применением беспилотного летательного аппарата. Особое внимание обратили местам, где ранее велись торфоразработки. Очагов пожара выявлено не было, но в связи с погодными условиями мониторинг территорий проводится ежедневно.

Главное управление МЧС России по Тверской области напоминает гражданам правила поведения в лесу!

В лесу запрещается:

- пользоваться открытым огнем;

- бросать горящие спички, окурки;

- оставлять бутылки или осколки стекла, так как они способны сработать как зажигательные линзы;

- выжигать траву под деревьями, на лесных полянах, прогалинах, а также стерню на полях, в лесу;

- разводить костры в хвойных молодняках, на торфяниках, лесосеках, в местах с сухой травой, под кронами деревьев, а также на участках поврежденного леса.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните в ЕДИНУЮ СЛУЖБУ СПАСЕНИЯ по телефону «01» (с сотовых телефонов – 101, 112). Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Тверской области – 8 (4822) 39-99-99.

ИСТОЧНИК KP.RU