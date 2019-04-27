В Тверской области обследовали леса и торфяники на предмет пожарной обстановки
В Тверской области в связи с жаркой погодой продолжается мониторинг лесных массивов и торфяных месторождений.
27 апреля сотрудники Главного управления МЧС России по Тверской области провели наземную разведку лесных территорий. Обследование проводилось мобильными группами, а также с применением беспилотного летательного аппарата. Особое внимание обратили местам, где ранее велись торфоразработки. Очагов пожара выявлено не было, но в связи с погодными условиями мониторинг территорий проводится ежедневно.
Главное управление МЧС России по Тверской области напоминает гражданам правила поведения в лесу!
В лесу запрещается:
- пользоваться открытым огнем;
- бросать горящие спички, окурки;
- оставлять бутылки или осколки стекла, так как они способны сработать как зажигательные линзы;
- выжигать траву под деревьями, на лесных полянах, прогалинах, а также стерню на полях, в лесу;
- разводить костры в хвойных молодняках, на торфяниках, лесосеках, в местах с сухой травой, под кронами деревьев, а также на участках поврежденного леса.
В случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните в ЕДИНУЮ СЛУЖБУ СПАСЕНИЯ по телефону «01» (с сотовых телефонов – 101, 112). Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Тверской области – 8 (4822) 39-99-99.
ИСТОЧНИК KP.RU