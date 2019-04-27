На Фестиваль куличей в Твери приглашают всех желающих со своими угощениями
28 апреля в день светлого праздника Пасхи в Детском музейном центре ТГОМ пройдет ежегодный Фестиваль куличей.
- Печёте ли вы куличи? Готовите ли творожную пасху? Давайте же вспомним эти старинные пасхальные блюда! Покопайтесь в бабушкиных рецептах и попробуйте приготовить, возродив свои семейные застольные традиции! - предлагают сотрудники музея.
Сначала зрителей на празднике ожидает премьера спектакля «Пасхальная радость» - история о пасхальном чуде, которая будет сопровождаться живым пением и гусельными перезвонами. Спектакль появился, благодаря совместному творчеству семейной этностудии «Матица» и студии «Королевство теней».
А затем гости общими силами накроют праздничный стол и под чай из самовара будут дегустировать куличи и пасхи, приготовленные разными хозяйками, обмениваться рецептами, петь пасхальные песнопения и волочебные песни, играть в традиционную пасхальную игру «Катание яиц».
- Приносите свои изделия и рецепты, а также кружку и ложку! - приглашают организаторы.
ул. Советская, 3а.
Стоимость входного билета – 200 руб.
Семейный билет – 300 руб. (до 4 человек).
Запись по телефону 45-71-76.
ИСТОЧНИК KP.RU