2019-04-27T12:25:01+03:00
Общество

Из всех муниципалитетов Тверской области население увеличилось лишь в областном центре

Во всех других городах жителей за год стало меньше
Ирина ТАРАСОВА
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Население в Тверской области за год сократилось на 7 118 человекНаселение в Тверской области за год сократилось на 7 118 человекФото: Ирина ТАРАСОВА
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На днях стали известны данные о численности населения в Тверской области. Их на период 1 января 2019 года опубликовал Тверьстат.

На данный момент в нашем регионе проживает 1 269 636 человек. Однако численность населения сокращается. С 2018 года эта цифра со знаком "минус" составила 7 118 человек.

Наибольшая концентрация людей - в областном центре, 420 850 человек. И это треть всего населения области. Прирост есть, но небольшой - за год количество горожан увеличилось на 392 человека.

На втором месте также остается Ржев. На этом стабильность заканчивается. Сегодня население здесь составляет 58 596 жителей, что на 413 человек меньше по сравнению с прошлым годом. Третьим идет Вышний Волочек, где проживает 46 211 человек. Здесь тоже небольшой минус за год - 348 горожан.

Лидер среди районов - Конаковский (79 391 человек), но и здесь отмечается убыль населения - 878 человек за год. И эта картина характерна практически для всех муниципалитетов региона.

Таким образом, прирост населения коснулся лишь Твери. А также Калининского района (49400 человек), где за год стало проживать на 50 человек больше.

ИСТОЧНИК KP.RU

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