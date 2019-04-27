Пьяный житель Твери угнал машину,чтобы покататься по Твери

СЕГОДНЯ 11:38 2019-04-27T11:41:44+03:00

Но далеко уехать ему не удалось

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Профилактические мероприятия "Контроль трезвости, похоже, не останавливают некоторых автолюбителей. На этот раз нетрезвый мужчина плюс ко всему угнал чужую машину.

В дежурную часть Управления МВД России по городу Твери за помощью обратился 44-летний горожанин. Он рассказал, что из двора его дома в Пролетарском районе угнали Форд. После опроса всю полученную информацию сотрудник полиции передал патрульным экипажам.

Через некоторое время машину заметили в транспортном потоке, за рулем находился нетрезвый мужчина.

Оказалось, что владелец не закрыл авто, ключи зажигания оставил в салоне и не поставил его на сигнализацию. Этим угонщик и воспользовался.

Возбуждено уголовное дело. Угнанную машину уже вернули хозяину, сообщает пресс-служба УМВД России по Тверской области.

ИСТОЧНИК KP.RU