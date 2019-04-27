Фестиваль "Площадь добра" начался в Городском саду Твери

СЕГОДНЯ 10:49 2019-04-27T10:56:02+03:00

Здесь можно будет оказать помощь нуждающимся и отдохнуть

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27 апреля жителей Твери приглашают на фестиваль "Площадь добра". Символично, что праздник проходит накануне светлого праздника Пасхи. Сегодня площадка горсада превратится в место, где будет совершено много полезных и добрых поступков.

В программе фестиваля запланировано много интересного: благотворительные акции, зона для фотографий, угощения и вкусности, семейные развлечения для детей и их родителей, музыка, улыбки и атмосфера добра и дружелюбия.

В этот день все желающие смогут принести в горсад книги, одежду, игрушки и подарить нуждающимся. Например, сборы будут организованы в поддержку сельских библиотек и семей региона, находящихся в трудной жизненной ситуации. Также на территории парка пройдет сбор необходимых вещей для пострадавших в пожарах в Забайкалье. Собранная гуманитарная помощь будет передана нуждающимся.

На фестивале можно будет и отдохнуть. Присутствующих, помимо благотворительных акций, ждут увлекательные квесты, анимация, музыка, мастер-классы и кулинарная ярмарка.

Организаторы мероприятия - Центр НКО.

Городской сад

27 апреля с 11.00 до 16.00.

ИСТОЧНИК KP.RU