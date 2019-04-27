Фестиваль "Площадь добра" начался в Городском саду Твери
27 апреля жителей Твери приглашают на фестиваль "Площадь добра". Символично, что праздник проходит накануне светлого праздника Пасхи. Сегодня площадка горсада превратится в место, где будет совершено много полезных и добрых поступков.
В программе фестиваля запланировано много интересного: благотворительные акции, зона для фотографий, угощения и вкусности, семейные развлечения для детей и их родителей, музыка, улыбки и атмосфера добра и дружелюбия.
В этот день все желающие смогут принести в горсад книги, одежду, игрушки и подарить нуждающимся. Например, сборы будут организованы в поддержку сельских библиотек и семей региона, находящихся в трудной жизненной ситуации. Также на территории парка пройдет сбор необходимых вещей для пострадавших в пожарах в Забайкалье. Собранная гуманитарная помощь будет передана нуждающимся.
На фестивале можно будет и отдохнуть. Присутствующих, помимо благотворительных акций, ждут увлекательные квесты, анимация, музыка, мастер-классы и кулинарная ярмарка.
Организаторы мероприятия - Центр НКО.
Городской сад
27 апреля с 11.00 до 16.00.
ИСТОЧНИК KP.RU