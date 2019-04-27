2019-04-27T10:36:33+03:00
Происшествия

Собутыльница оставила хозяйку квартиры в Твери без телефона

Подозреваемую задержали
Ирина ТАРАСОВА
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Подозреваемую задержалиПодозреваемую задержали
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37-летняя жительница Твери обратилась в полицию и рассказала, что у нее из квартиры пропал телефон. Ущерб она оценила - более 5 500 рублей.

Выяснилось, что в тот день пострадавшая распивала у себя дома алкоголь с малознакомой женщиной. А когда уснула, то гостье приглянулся хозяйский телефон, который она тут же и забрала себе. После чего дама покинула квартиру.

После сбора всех необходимых данных, опроса соседей и свидетелей, сотрудникам полиции совместно с участковыми уполномоченными Московского отдела полиции установить личность и местонахождение подозреваемой в краже. Ей оказалась 25-летняя неработающая жительница Калининского района.

- Злоумышленница созналась в содеянном и вернула похищенный телефон. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража». Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет. Подозреваемая находится под подпиской о невыезде, - сообщают в пресс-службе УМВД России по Тверской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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