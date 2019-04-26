На фестивале "Площадь добра" в Твери пройдет сбор гуманитарной помощи погорельцам в Забайкалье
27 апреля в рамках фестиваля «Площадь Добра» пройдет сбор гуманитарной помощи для погорельцев в Забайкалье. Мероприятие пройдет в Городском саду Твери с 11:00 до 16:00. Принять участие в благом деле могут все желающие.
Также принести вещи можно в Центр НКО (Ерофеева, 5) до 30 апреля по будням.
- Собранную помощь нам нужно доставить до Москвы в федеральный пункт сбора гуманитарки. Если кто-то из жителей может с этим помочь, то может связаться с нами по телефону 41-53-10, - комментируют организаторы, активная группа Центра НКО совместно с Фондом Твери.
Чем можно помочь:
- Продукты питания первой необходимости длительного хранения (с учетом того, что в некоторых районах невозможно что-то приготовить в виду отключенного электричества);
- Детское питание;
- Лекарства (без особых условий хранения);
- Тёплая одежда;
- Средства личной гигиены;
- Постельное бельё, полотенца;
- Новое нижнее бельё;
- Одноразовая посуда.
После доставки в Москву продукты и вещи заберут и доставят пострадавшим из Забайкалья.
Напомним, в Забайкальском крае охвачены огнём пять районов, 17 населённых пунктов. 29 человек пострадали, более 400 лишились крова и имущества.
ИСТОЧНИК KP.RU