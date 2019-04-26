На фестивале "Площадь добра" в Твери пройдет сбор гуманитарной помощи погорельцам в Забайкалье

СЕГОДНЯ 18:48 2019-04-26T18:59:51+03:00

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27 апреля в рамках фестиваля «Площадь Добра» пройдет сбор гуманитарной помощи для погорельцев в Забайкалье. Мероприятие пройдет в Городском саду Твери с 11:00 до 16:00. Принять участие в благом деле могут все желающие.

Также принести вещи можно в Центр НКО (Ерофеева, 5) до 30 апреля по будням.

- Собранную помощь нам нужно доставить до Москвы в федеральный пункт сбора гуманитарки. Если кто-то из жителей может с этим помочь, то может связаться с нами по телефону 41-53-10, - комментируют организаторы, активная группа Центра НКО совместно с Фондом Твери.

Чем можно помочь:

- Продукты питания первой необходимости длительного хранения (с учетом того, что в некоторых районах невозможно что-то приготовить в виду отключенного электричества);

- Детское питание;

- Лекарства (без особых условий хранения);

- Тёплая одежда;

- Средства личной гигиены;

- Постельное бельё, полотенца;

- Новое нижнее бельё;

- Одноразовая посуда.

После доставки в Москву продукты и вещи заберут и доставят пострадавшим из Забайкалья.

Напомним, в Забайкальском крае охвачены огнём пять районов, 17 населённых пунктов. 29 человек пострадали, более 400 лишились крова и имущества.

ИСТОЧНИК KP.RU