Государственный русский хор имени Свешникова исполнит в кафедральном соборе Твери духовные произведения

СЕГОДНЯ 18:28 2019-04-26T18:29:52+03:00

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2 мая, в четверг светлой седмицы, в рамках сотрудничества Тверской Епархии с Фондом Валерия Гергиева Московский Пасхальный фестиваль представит в Тверском Воскресенском кафедральном соборе состоится пасхальная программа всемирно известного российского коллектива Государственного академического русского хора имени А.В. Свешникова под руководством Евгения Волкова.

В исполнении коллектива прозвучат духовные произведения, как русских композиторов ХIХ века, так и сочинения современных авторов.

Воскресенский кафедральный собор

ул. Баррикадная, 1.

Начало в 13.00.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Двумя днями позже, 4 мая в 13.00 в Тверском областном Доме народного творчества пройдет Областной пасхальный фестиваль детских фольклорных коллективов «Весна красна».

Фестиваль был создан в прошлом году совместными усилиями Отдела культуры Тверской Епархии и Тверского областного Дома народного творчества с целью духовно-нравственного развития детей и молодежи, занимающихся фольклорным и народным музыкальным творчеством, и приобщением молодежи к православной культуре.

ИСТОЧНИК KP.RU