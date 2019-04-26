Государственный русский хор имени Свешникова исполнит в кафедральном соборе Твери духовные произведения
2 мая, в четверг светлой седмицы, в рамках сотрудничества Тверской Епархии с Фондом Валерия Гергиева Московский Пасхальный фестиваль представит в Тверском Воскресенском кафедральном соборе состоится пасхальная программа всемирно известного российского коллектива Государственного академического русского хора имени А.В. Свешникова под руководством Евгения Волкова.
В исполнении коллектива прозвучат духовные произведения, как русских композиторов ХIХ века, так и сочинения современных авторов.
Воскресенский кафедральный собор
ул. Баррикадная, 1.
Начало в 13.00.
А В ЭТО ВРЕМЯ
Двумя днями позже, 4 мая в 13.00 в Тверском областном Доме народного творчества пройдет Областной пасхальный фестиваль детских фольклорных коллективов «Весна красна».
Фестиваль был создан в прошлом году совместными усилиями Отдела культуры Тверской Епархии и Тверского областного Дома народного творчества с целью духовно-нравственного развития детей и молодежи, занимающихся фольклорным и народным музыкальным творчеством, и приобщением молодежи к православной культуре.
ИСТОЧНИК KP.RU