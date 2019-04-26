2019-04-26T18:29:52+03:00
Звезды

Государственный русский хор имени Свешникова исполнит в кафедральном соборе Твери духовные произведения

Концерт пройдет в рамках пасхального фестиваля
Ирина ТАРАСОВА
Поделиться:
Концерт пройдет в Воскресенском кафедральном собореКонцерт пройдет в Воскресенском кафедральном собореФото: Игорь ДОКУЧАЕВ
Изменить размер текста:

2 мая, в четверг светлой седмицы, в рамках сотрудничества Тверской Епархии с Фондом Валерия Гергиева Московский Пасхальный фестиваль представит в Тверском Воскресенском кафедральном соборе состоится пасхальная программа всемирно известного российского коллектива Государственного академического русского хора имени А.В. Свешникова под руководством Евгения Волкова.

В исполнении коллектива прозвучат духовные произведения, как русских композиторов ХIХ века, так и сочинения современных авторов.

Воскресенский кафедральный собор

ул. Баррикадная, 1.

Начало в 13.00.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Двумя днями позже, 4 мая в 13.00 в Тверском областном Доме народного творчества пройдет Областной пасхальный фестиваль детских фольклорных коллективов «Весна красна».

Фестиваль был создан в прошлом году совместными усилиями Отдела культуры Тверской Епархии и Тверского областного Дома народного творчества с целью духовно-нравственного развития детей и молодежи, занимающихся фольклорным и народным музыкальным творчеством, и приобщением молодежи к православной культуре.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Пенсионерка пострадала в лобовом столкновении двух авто на трассе в Тверской области
На фестивале "Площадь добра" в Твери пройдет сбор гуманитарной помощи погорельцам в Забайкалье
За "разрешение" незаконной вырубки леса инженер-лесопатолог отправится под суд в Тверской области
Призывникам из Тверской области показали казармы, военную технику и армейский быт
У школы в центре Твери сбили ребенка
Пять машин столкнулись на "Южном" мосту в Твери
Фестиваль патриотической песни «Побратим» пройдет в Твери в 24-й раз
Школьники из Тверской области приняли участие в международном исследовании качества образования "TIMSS"
Специалисты не рекомендует брать на пикник в Тверской области молочные продукты и копчёности
Число тверских миллионеров растёт, но богачей становится меньше
Тверских ветеранов приглашают на "Вальс Победы"
В Твери будут ловить пьяных водителей