У школы в центре Твери сбили ребенка

СЕГОДНЯ 16:50 2019-04-26T16:50:49+03:00

У школы в Твери сбили ребенка Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

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ДТП произошло в пятницу, 26 апреля, в Центральном районе Твери возле 42-й школы на Спортивном переулке.

8-летняя девочка переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, когда на нее наехал автомобиль. Водитель за рулем был трезв.

Пострадавшая с травмами различной степени тяжести госпитализирована на "скорой" в медицинское учреждение. Ее жизнь вне опасности.

Подробности уточняются.

ИСТОЧНИК KP.RU