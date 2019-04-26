У школы в центре Твери сбили ребенка
Жизнь девочки вне опасности
У школы в Твери сбили ребенкаФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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ДТП произошло в пятницу, 26 апреля, в Центральном районе Твери возле 42-й школы на Спортивном переулке.
8-летняя девочка переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, когда на нее наехал автомобиль. Водитель за рулем был трезв.
Пострадавшая с травмами различной степени тяжести госпитализирована на "скорой" в медицинское учреждение. Ее жизнь вне опасности.
Подробности уточняются.
ИСТОЧНИК KP.RU