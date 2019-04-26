Пять машин столкнулись на "Южном" мосту в Твери
Образовалась пробка
В Твери произошла авария из пяти машинФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Авария произошла 26 апреля около 15.00.
По предварительной информации, плотный транспортный поток двигался в сторону центра города, когда водитель одной из машин неожиданно затормозил и, таким образом, собрал за собой "паровозик" из 5 легковушек.
Один человек пострадал. На месте работают инспекторы дорожного движения, дежурят медики. По сообщениям, у пострадавшего легкие телесные повреждения.
Движение на Волоколамском путепроводе затруднено в обоих направлениях.
Подробности ДТП уточняются.
ИСТОЧНИК KP.RU