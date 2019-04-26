2019-04-26T16:40:40+03:00
Происшествия

Пять машин столкнулись на "Южном" мосту в Твери

Образовалась пробка
Ольга ТРОФИМОВА
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В Твери произошла авария из пяти машинВ Твери произошла авария из пяти машинФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Авария произошла 26 апреля около 15.00.

По предварительной информации, плотный транспортный поток двигался в сторону центра города, когда водитель одной из машин неожиданно затормозил и, таким образом, собрал за собой "паровозик" из 5 легковушек.

Один человек пострадал. На месте работают инспекторы дорожного движения, дежурят медики. По сообщениям, у пострадавшего легкие телесные повреждения.

Движение на Волоколамском путепроводе затруднено в обоих направлениях.

Подробности ДТП уточняются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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