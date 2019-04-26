Фестиваль патриотической песни «Побратим» пройдет в Твери в 24-й раз

СЕГОДНЯ 16:28 2019-04-26T17:08:02+03:00

Изменить размер текста: A A

4 мая в ДК "Пролетарка" Твери пройдет XXIV-м межрегиональный фестиваль «Побратим» памяти героя России Ильи Касьянова, посвященный 30-летию вывода Российских войск из Афганистана. На сцену выйдут авторы – исполнители, дуэты и ансамбли патриотической песни о войне, военных конфликтах и Российской Армии со всей страны.

Неотъемлемая часть фестиваля «Побратим» - непосредственные участники локальных войн и военных конфликтов.

-Такие песни учат жить в мире, - уверен председатель жюри и идейный вдохновитель фестиваля «Побратим», ветеран войны в Афганистане, подполковник запаса, поэт, композитор и исполнитель Станислав Назимов.

Вот уже более 20 лет он является организатором еще одного очень важного и большого дела - Областного детско-юношеского фестиваля патриотической песни «Отечество» или как они его называют между собой - «побратимчиком».

Только в минувшем году в предварительных прослушиваниях приняли участие юные таланты 26 городов и районов области. Всего же поступило более 250 заявок.

Среди почетных гостей встречи этого года - легенды фестивального движения - Валерий Андреев (Торжок), Михаил Бессонов (Москва), Александр Кагарлыцкий (Тверь) и другие.

ДК "Пролетарка"

4 мая в 15.00.

ИСТОЧНИК KP.RU