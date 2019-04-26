За "разрешение" незаконной вырубки леса инженер-лесопатолог отправится под суд в Тверской области
Уголовное дело по ч. 1 ст. 292 УК РФ расследуется отделом по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Тверской области.
Согласно данным следствия, в августе 2018 года неустановленные лица незаконно вырубили лес на участке в 0,6 га в Староторопском участковом лесничестве в Западнодвинском районе Тверской области. Пытаясь скрыть следы преступления, инженер-лесопатолог Торопецкого филиала ГБУ «ЛПЦ-Тверьлес», не выезжая на место, изготовил акт, согласно которому участок леса был признан зараженным и подлежащим санитарной рубке.
В официальный документ специалист внес заведомо ложные сведения относительно даты обследования участка, наличия самих лесных насаждений, а также географические координаты, не соответствующие фактическому месторасположению участка. Документ был подписан лицом, не имевшем представления о преступных действиях инженера, и указанный выше участок леса признан подлежащим сплошной санитарной рубке.
Ущерб от незаконной рубки леса составил 1 млн. 179 тысяч рублей.
Расследование уголовного дела продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU