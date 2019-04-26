2019-04-26T16:24:27+03:00
Общество

Школьники из Тверской области приняли участие в международном исследовании качества образования "TIMSS"

Результаты исследования будут известны в декабре 2020 года
Виктория ТУШКОВА
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В исследовании приняли участие ученики шести школ регионаВ исследовании приняли участие ученики шести школ регионаФото: Роман ЗЛОБИН
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В международном сравнительном мониторинговом исследовании качества математического и естественнонаучного образования TIMSS приняли участие 136 восьмиклассников из шести школ Тверской области - сообщает региональное министерство образования.

Дополнительно к тестированию проводилось анкетирование школьников, учителей и администрации школ. Полученные по всей стране данные должны указать на факторы, влияющие на качество образования в России, сравнить содержание образовательных стандартов, разрабатываемых в нашей стране и за рубежом.

Результаты исследования TIMSS-2019 будут известны в декабре 2020 года. Мониторинг проводится один раз в четыре года. По результатам TIMSS-2015 Россия входит в десятку стран с лучшими результатами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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