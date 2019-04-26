Пенсионерка пострадала в лобовом столкновении двух авто на трассе в Тверской области

СЕГОДНЯ 19:28 2019-04-26T19:28:28+03:00

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ДТП произошло 24 апреля, около 16.10, на 29-м километре автодороги Тверь - Ржев.

Как сообщили в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Тверской области, 43-летняя женщина-водитель, управляя автомобилем Skoda Oktavia не выбрала безопасную скорость движения, была невнимательна к дорожной обстановке и выехала на встречную полосу.

Там она лоб в лоб столкнулась с легковушкой Renault Logan, за рулем которой ехал 47-летний водитель.

Среди пострадавших в аварии - водитель и пассажир Renault. Мужчина от госпитализации отказался, а 72-летнюю пенсионерку доставили в Больницу скорой медицинской помощи.

ИСТОЧНИК KP.RU