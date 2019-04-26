2019-04-26T15:54:17+03:00
Общество

Специалисты не рекомендует брать на пикник в Тверской области молочные продукты и копчёности

Рекомендации по отдыху на природе в майские праздники даёт региональный Роспотребнадзор
Виктория ТУШКОВА
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А ещё, отправляясь на природу, обезопасьте себя от клещейА ещё, отправляясь на природу, обезопасьте себя от клещейФото: Игорь АЛЕКСИЧ
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Специалисты ведомства не рекомендуют брать с собой на пикник молочные, маринованные продукты, копчености, яйца и кондитерские изделия с кремом, так как они служат питательной средой для болезнетворных микробов, особенно в тёплую погоду.

Еду советуют защитить от насекомых, грызунов и иных животных: пища должна находиться в закрытых пластиковых контейнерах или быть завёрнутой в плёнку. С собой должен быть запас чистой воды, в том числе для мытья овощей и фруктов.

Приобретать продукты рекомендуется в проверенных местах торговли, особенно это касается замаринованного шашлыка и других полуфабрикатов. Свежесть мяса можно определить, надавив на него пальцем. Если оно быстро вернется к прежней форме, при этом выделится прозрачный сок, то мясо свежее.

ИСТОЧНИК KP.RU

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