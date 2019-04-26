2019-04-26T17:15:51+03:00
Общество

Призывникам из Тверской области показали казармы, военную технику и армейский быт

В Торжке прошел День призывника
Ольга ТРОФИМОВА
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Призывникам показали, что их ждет в армииПризывникам показали, что их ждет в армииФото: Ольга ТРОФИМОВА
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Традиционное областное мероприятие ориентировано на подготовку молодежи к службе в Вооруженных Силах Российской Федерации.

В этом году областной День призывника проходил 26 апреля, Торжке, на базе войсковой части 45095. В нем приняла участие допризывная молодежь из Твери, Вышневолоцкого городского округа, Калининского, Ржевского, Бежецкого, Лихославльского, Торжокского, Кимрского и других районов – всего около 300 человек.

Молодым людям провели экскурсию по войсковой части, продемонстрировали военную технику и образцы вооружения, познакомили с армейским бытом. Также в рамках мероприятия состоялась церемония посвящения школьников Торжка и Лихославля в юнармейцы.

Напомним, в апреле в Тверской области стартовала весенняя призывная кампания. По ее итогам ряды Вооружённых Сил России должны пополнить 1000-1300 юношей Верхневолжья.

ИСТОЧНИК KP.RU

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