Призывникам из Тверской области показали казармы, военную технику и армейский быт
Традиционное областное мероприятие ориентировано на подготовку молодежи к службе в Вооруженных Силах Российской Федерации.
В этом году областной День призывника проходил 26 апреля, Торжке, на базе войсковой части 45095. В нем приняла участие допризывная молодежь из Твери, Вышневолоцкого городского округа, Калининского, Ржевского, Бежецкого, Лихославльского, Торжокского, Кимрского и других районов – всего около 300 человек.
Молодым людям провели экскурсию по войсковой части, продемонстрировали военную технику и образцы вооружения, познакомили с армейским бытом. Также в рамках мероприятия состоялась церемония посвящения школьников Торжка и Лихославля в юнармейцы.
Напомним, в апреле в Тверской области стартовала весенняя призывная кампания. По ее итогам ряды Вооружённых Сил России должны пополнить 1000-1300 юношей Верхневолжья.
ИСТОЧНИК KP.RU