Число тверских миллионеров растёт, но богачей становится меньше

СЕГОДНЯ 15:26 2019-04-26T15:26:45+03:00

Налогоплательщиков, задекларировавших от 100 до 500 миллионов рублей, в прошлую кампанию было в четыре раза больше Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Налоговики поделились с общественностью предварительной статистикой доходов жителей Верхневолжья за прошлый год

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В Налоговой службе Тверской области подвели промежуточные итоги декларационной кампании за 2018 год. К 1 апреля задекларировать свои доходы успели более 39 тысяч жителей региона. Из них оказалось 2963 миллионера, а точнее тех, чей годовой доход достиг миллиона рублей или превысил эту сумму:

- доходы от 1 до 10 млн рублей задекларировали 2926 человек;

- доходы от 10 до 100 млн рублей задекларировали 35 человек;

- доходы от 100 до 500 млн рублей задекларировали всего 2 налогоплательщика.

По сравнению с данным декларационной кампании за 2017 год, число миллионеров выросло почти на 400 человек. Но счастливцев, кому финансовая удача улыбнулась шире всех, стало, напротив, меньше.

Например, налогоплательщиков, отчитавшихся о доходе от 100 до 500 миллионов рублей, в прошлую декларационную кампанию было в четыре раза больше — восемь человек. А число тех, кто задекларировал от 10 до 100 миллионов, уменьшилось на десять человек.

ИСТОЧНИК KP.RU