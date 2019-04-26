Число тверских миллионеров растёт, но богачей становится меньше
В Налоговой службе Тверской области подвели промежуточные итоги декларационной кампании за 2018 год. К 1 апреля задекларировать свои доходы успели более 39 тысяч жителей региона. Из них оказалось 2963 миллионера, а точнее тех, чей годовой доход достиг миллиона рублей или превысил эту сумму:
- доходы от 1 до 10 млн рублей задекларировали 2926 человек;
- доходы от 10 до 100 млн рублей задекларировали 35 человек;
- доходы от 100 до 500 млн рублей задекларировали всего 2 налогоплательщика.
По сравнению с данным декларационной кампании за 2017 год, число миллионеров выросло почти на 400 человек. Но счастливцев, кому финансовая удача улыбнулась шире всех, стало, напротив, меньше.
Например, налогоплательщиков, отчитавшихся о доходе от 100 до 500 миллионов рублей, в прошлую декларационную кампанию было в четыре раза больше — восемь человек. А число тех, кто задекларировал от 10 до 100 миллионов, уменьшилось на десять человек.
ИСТОЧНИК KP.RU