2019-04-26T15:18:15+03:00
Общество

Тверских ветеранов приглашают на "Вальс Победы"

Традиционный бал состоится в ДК "Пролетарка"
Ольга ТРОФИМОВА
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Ветеранов приглашают на "Вальс Победы"Ветеранов приглашают на "Вальс Победы"Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Бал «Вальс Победы» пройдет в областном Дворце культуры "Пролетарка" в четверг, 2 мая.

Самыми главными участниками музыкального мероприятия станут ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла, дети войны, люди старшего поколения.

Бал проходит в областной столице уже в пятый раз. Как и в прошлые вечера, гости увидят выступления лучших творческих коллективов дома культуры, услышат известные песни военных лет, с которыми шли в бой и отдыхали в минуты затишья, танцевали и влюблялись ("Синий платочек", "Темная ночь", "Эх, дороги" и другие). Импровизированная "танцплощадка" военных лет пригласит на вальс, рио-риту и танго.

Финальным аккордом вечера станет мастер-класс от студии бального танца "Овация".

Начало в 14.00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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