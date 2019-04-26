СЕГОДНЯ 15:01 2019-04-26T15:01:06+03:00

В Твери будут ловить пьяных водителей Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

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В ближайшие дни, с 26 по 28 апреля, в целях профилактики "пьяных" аварий на территории Тверской области будет проводиться профилактическое мероприятие "Контроль трезвости".

Сотрудники УГИБДД УМВД России по Тверской области проверят водителей транспортных средств на состояние алкогольного и наркотического опьянения.

Госавтоинспекция Тверской области обращается к жителям города Твери и области с просьбой сообщать информацию о водителях, управляющих транспортными средствами в состоянии алкогольного или иного опьянения.

Сделать это можно по телефонам дежурной части: "02" или "102" - с мобильного телефона.

ИСТОЧНИК KP.RU