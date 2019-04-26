На Петербургском шоссе движение временно будет осуществляться по одной полосе

СЕГОДНЯ 14:45 2019-04-26T14:45:11+03:00

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Подрядная организация ООО «Тверь Водоканал» выполнит работы по восстановлению дорожного полотна после ремонта канализационного коллектора на Петербургском шоссе. Работы начнутся сегодня, 26 апреля, в 22 часа и продолжатся до 22 часов субботы, 27 апреля.

На время работ движение всех видов транспортных средств в направлении из центра будет перенаправляться по Перекопскому переулку и улице Веселова. Движение со стороны Горбатки в направлении центра будет осуществляться по одной полосе.

Временная схема организации дорожного движения согласована с ГИБДД и администрацией Твери. Просьба к автовладельцам быть внимательными и осторожными при проезде этого участка.

ИСТОЧНИК KP.RU