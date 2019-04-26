На Петербургском шоссе движение временно будет осуществляться по одной полосе
Подрядная организация ООО «Тверь Водоканал» выполнит работы по восстановлению дорожного полотна после ремонта канализационного коллектора на Петербургском шоссе. Работы начнутся сегодня, 26 апреля, в 22 часа и продолжатся до 22 часов субботы, 27 апреля.
На время работ движение всех видов транспортных средств в направлении из центра будет перенаправляться по Перекопскому переулку и улице Веселова. Движение со стороны Горбатки в направлении центра будет осуществляться по одной полосе.
Временная схема организации дорожного движения согласована с ГИБДД и администрацией Твери. Просьба к автовладельцам быть внимательными и осторожными при проезде этого участка.
ИСТОЧНИК KP.RU