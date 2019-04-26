Симфонический оркестр Мариинского театра под руководством Валерия Гергиева сыграет в Твери благотворительный концерт

СЕГОДНЯ 14:41 2019-04-26T14:41:01+03:00

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В пасхальное воскресенье, 28 апреля, на площадке академического театра драмы выступит коллектив Симфонического оркестра Мариинского театра под руководством художественного руководителя, знаменитого российского дирижера Валерия Гергиева.

Данное мероприятие состоится в рамках XVIII Московского Пасхального фестиваля, который пройдет в России с 27 апреля по 12 мая. Торжественное открытие события состоится в день Святой Пасхи, 28 апреля, в Большом зале Московской консерватории им. П.И. Чайковского.

Тверь станет первым городом, где состоится благотворительный концерт в рамках фестивального тура по регионам.

Сам фестиваль завершится 9 мая на Поклонной горе в Москве. На закрытии вновь можно будет услышать Симфонический оркестр Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева.

ИСТОЧНИК KP.RU