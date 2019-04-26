Житель Тверской области заготавливал наркотики для собственного потребления

СЕГОДНЯ 14:18 2019-04-26T14:18:21+03:00

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Информация о возможной причастности местного жителя к хранению и распространению наркотического вещества растительного происхождения поступила сотрудникам Калязинского отдела полиции Межмуниципального отдела МВД России «Кашинский».

В ходе проверки данной информации, оперативники обнаружили у 47-летнего мужчины сверток с 6,5 г наркотического вещества растительного происхождения.

Свою вину задержанный не отрицал и пояснил, что запрещенное вещество заготовил самостоятельно для собственного потребления.

Против нарушителя закона возбуждено уголовное дело. По ч. 1 статьи №228 УК РФ за «Незаконное приобретение, хранение, изготовление, переработкау без цели сбыта наркотических средств, совершенные в крупном размере» ему грозит тюремный срок.

ИСТОЧНИК KP.RU